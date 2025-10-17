Haberler

Muş'ta DEAŞ Operasyonunda 6 Gözaltı ve 5 Tutuklama

Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne üye olma ve fon sağlama suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyon sonucunda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Muş'ta polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne fon sağlama suçundan yürütülen çalışmalar kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 fişek, 98 adet silah mermisi, toplatma kararı bulunan 15 kitap, 6 adet broşür ve örgütsel doküman, 2 adet bilgisayar kasası ile 5 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, örgütsel faaliyetlerin tespitine yönelik incelemeye alındı.

12 çocuk ailelerine teslim edildi. Operasyon sırasında sözde medrese olarak kullanılan bir yerde bulunan 12 çocuk, gerekli işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yönlendirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
