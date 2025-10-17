Muş'ta DEAŞ Operasyonunda 6 Gözaltı ve 5 Tutuklama

Muş'ta polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne fon sağlama suçundan yürütülen çalışmalar kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 fişek, 98 adet silah mermisi, toplatma kararı bulunan 15 kitap, 6 adet broşür ve örgütsel doküman, 2 adet bilgisayar kasası ile 5 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, örgütsel faaliyetlerin tespitine yönelik incelemeye alındı.

12 çocuk ailelerine teslim edildi. Operasyon sırasında sözde medrese olarak kullanılan bir yerde bulunan 12 çocuk, gerekli işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yönlendirildi. - MUŞ