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Muş'ta çocukları kaçırılan aileler oturma eylemine devam ediyor

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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının geri dönmesi için nöbetlerine devam eden aileler, kamuoyundan destek istiyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının geri dönmesi için nöbetlerine devam eden aileler, kamuoyundan destek istiyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

8 yıl önce oğlunun Bursa'da kandırılarak götürüldüğünü söyleyen Alaattin Koçhan, DEM Parti'den ve PKK'dan oğlunu istediğini söyledi. Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Olum Ersin neredesin. Senden hiçbir haber yok. Dağda, taşta, taşların dibinde devlet kurulmaz. Çık gel, orada senin için yok. Her zaman bir tarafımız boşta. Bayramda, seyranda hep senin yokluğunu hissediyoruz. Bir devlet vatandaşın vazgeçmez, yeter ki sen dürüst olarak çık gel. Devlet sana bir şey yapmaz. Sesimi duyuyorsan çık gel. Pişmanlık duyanların teslim olması için eylemimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "8 yıldır oğlum kayıptır ve hiçbir haber alamıyorum. 3,5 yıldır burada eylem yapıyoruz. Dağda bir kişi kalana kadar eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz. DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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