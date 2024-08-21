Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti önünde evlat nöbetini sürdürüyor

MUŞ (İHA) – Muş'ta DEM Parti önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren ve 8 yıldır oğlunun yolunu gözleyen acılı anne Şahinaz Özcan, "Lise öğrencisi olan oğlumu alıp dağa götürdüler ve eline silah tutuşturdular" dedi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor. Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, 160 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun çalışmak için Bursa'ya gittiğini söyleyen Alaattin Koçhan, orada tekstil işi yaptığını söyledi. Oğlunun ilk olarak Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'ne götürüldüğünü söyleyen Alaattin Koçhan, oradan da Diyarbakır'a getirilerek dağa götürüldüğünü belirtti. Oğluna seslenen acılı baba Koçhan, "Ersin oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Senin yerin annenin, babanın yanı ve kendi vatanın. Başkasının vatanı sana vatan olmaz. Sadece ayakaltında ezilir gidersin. Oğlum sesimi duyuyorsun çık gel. 6 yıldır oğlumun özlemini çekiyorum" dedi.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Şahinaz Özcan ise "Oğlum 8 yıldır kayıptır ve hiçbir haber alamıyorum. Var mı yok mu bilmiyorum. Gittiği günden bu yana kadar sürekli oğlumu arıyorum ama herhangi bir haber alamadım. DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Oğlunun lise öğrencisi olduğunu dile getiren Özcan, "Tatil dönemlerinde çalışıyordu. Bir gün babasına çarşıya gidip geleceğini söyledi ama gitti bir daha da gelmedi. Tüm aramalarımıza rağmen ulaşamadık. Liseye giden oğlumu kaçırıp götürdüler ve eline silah tutuşturdular. Böyle devlet olur mu? Böyle devlet mi kurulur? Milletin çocuklarını alıp götürüyorlar. DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ