Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 159 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

8 yıl önce oğlunun Bursa'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Alaattin Koçhan isimli baba, "Oğlumu Bursa'dan DEM Parti ve PKK'nın adamları Diyarbakır'a götürdü ve oradan dağa gitti. 8 yıldır haber alamıyorum. Oğlum neredeysen bize bir haber ver veya çık gel. Senin orada ne işin var? Ne zamana kadar bizi bekleteceksin. Sen gelene kadar eylemimizi burada sürdüreceğiz. Sen gelsen dahi eylemimize devam edeceğiz" dedi.

Şahinaz Özcan da, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirtti. Özcan, "Atilla sesimi duyuyorsan çık gel ve devlete teslim ol. DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. 40 yıldır DEM Parti'nin ve PKK'nın hali budur. Milletin çocuklarını kandırıp götürüyor. DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Dağda bir kişi kalana kadar eylemimi devam ettireceğim" ifadelerini kullandı. - MUŞ