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Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor

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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi, 157'nci haftada da devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

12 yıl önce oğlunun kandırılarak götürüldüğünü söyleyen Halit Altun isimli baba, "12 yıl içerisinde gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. 12 yıldır oğlumu aramaya devam ediyorum. Çocuğuma engel olmuşlar, benimle görüşmesine izin vermediler. Çocuklarımıza el koymuşlar, onları serbest bırakmıyorlar. Eğer onları serbest bıraksalar çocuklarımız gelip teslim olurlar" dedi.

Çocuklarını kimseye kurban etmeyeceklerini dile getiren Altun, "Kendi çocuklarımızı onlara asker etmeyeceğiz. DEM Parti de, PKK da şunu iyi bilsinler ki çocuklarımızı onlara kurban etmeyeceğiz. DEM Parti çocuklarımızı dağa götürmüş ve biz onları sorumlu tutuyoruz. Onun için buradaki eylemimize devam edeceğiz. Oğlum Muhsin eğer sağsan ve beni duyuyorsan gel teslim ol. Orada sizi kandırıyorlar. Onlara askerlik yapmayın, gel bana askerlik yap" ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenerek "teslim ol" çağrısı yapan anne Gülbahar Teker ise "DEM Parti'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Yeter, bu anneler-babalar artık ağlamasın. Biz çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Oğlum, beni duyuyorsan gel teslim ol. Kaç kişi gelip teslim oldu ve onlar şimdi ailelerinin yanında. Sen de gel ve herhangi bir ceza almazsın" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti PKK Muş Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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