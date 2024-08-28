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Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

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Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, 161 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, 161 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Gülbahar Teker, DEM Parti ve PKK'dan çocuklarını isteyerek, "Bizim çocukları getirip bize versinler. Bizim çocukları dağa göndermesin. Bir çocuk dağda kalana kadar eyleme devam edeceğim. Buradayım ve korkmuyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol, her zaman arkandayım. 11 yıl önce Batman'da tekstilde çalıştığında kaçırıp götürdüler. Ben ve kardeşin hastayız oğlum. Seni bekliyorum oğlum, sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Yeter artık bu kadar anne ve babalar ağlıyor" dedi.

Şahinaz Özcan ise oğlunun 7 yıl önce evden çıkıp gittikten sonra bir daha kendisine ulaşamadıklarını ifade ederek, "Oğlumdan hiç haber alamadım. DEM Parti ve PKK'dan çocuklarımı istiyorum. Bir çocuk dağda kalana kadar eylemimi devam ettireceğim. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Kürt davası değil, bizde Kürt'üz. Çocuklarını ailesinden sadece ölüm ayırır. Oğlumu çok özledim. Bir kapı çaldığında, telefon çaldığında belki oğlum gelir diyorum. Oğlumdan hiç haber alamadım" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti 3-sayfa Çocuk PKK Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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