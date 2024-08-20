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Muş'ta çocuklar park halindeki aracı iterek faciadan döndürdü

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Muş'ta site içerisinde oyun oynayan çocukların güç denemesi yapmak için itekledikleri park halindeki aracın hareket etmesiyle az daha bir faciaya neden oluyorlardı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Muş'ta site içerisinde oyun oynayan çocukların güç denemesi yapmak için itekledikleri park halindeki aracın hareket etmesiyle az daha bir faciaya neden oluyorlardı.

Olay, dün Muratpaşa Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana geldi. Site içindeki otoparkta güçlerini denemek isteyen çocuklar, park halindeki bir otomobili itmeye başladı. Ancak bu oyun, otomobilin aniden geri hareket etmesiyle kontrolden çıktı. Bu esnada olayı fark eden 13 yaşındaki bir kız çocuğu, aracı durdurmak için harekete geçmesine rağmen otomobili durdurmayı başaramadı. Olaya dahil olan ve yaşları 10 ila 12 arasında değişen üç çocuk da sırayla otomobilin arkasına geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Olay sırasında çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan ani refleksle kurtuldu.

Araç, sitedeki bir binanın duvarına çarparak dururken, şans eseri olayda kimse yaralanmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, izleyenlere büyük bir korku yaşatırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

O anlar ise güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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