Muş'ta çıkan orman yangınları söndürüldü

Muş'ta 3 ayrı alanda çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muş merkez Pamukluk bağları, Güzeltepe Mahallesi ve Bayraklı Tepe bölgelerinde çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Yangının sebebi henüz belirlenemezken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarların ardından bölgeye Muş Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski endişe yaşattı.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangınlar söndürüldü. - MUŞ