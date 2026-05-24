Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor

Muş'un Cevizlidere köyünde çaya düşerek kaybolan Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları, 5'inci gününde de aralıksız sürüyor. Yaklaşık 60 kilometrelik alanda 150 personelin yürüttüğü arama çalışmalarına 1 İHA ve 3 dron da havadan destek veriyor.

Muş'un merkeze bağlı Cevizlidere köyünde çaya düşerek kaybolan Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor. Ekipler, çay yatağı boyunca geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Hayat Arama Kurtarma Derneği (HAK), Türk Kızılay ekipleri, güvenlik korucuları ve köylüler katılıyor. Ekipler dere kenarında kıyı taraması yaparken, 3 dron ve 1 İHA da çalışmalara havadan destek veriyor.

150 personelin görev yaptığı bölgede çalışmaların büyük bölümü Muş'taki ekipler tarafından yürütülüyor. Ayrıca Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 5 kişilik dalgıç ekibi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı 6 kişilik dalgıç ekibi de arama faaliyetlerine destek veriyor. Düşme noktasından başlayarak Batman sınırına kadar uzanan yaklaşık 60 kilometrelik hatta arama yapan ekipler, Gülsima Yıldız'a ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AFAD Muş İl Müdürü Ahmet Daştemir, bölgenin coğrafi yapısının oldukça zorlu olduğunu, vadilerin genişliği ve su debisinin yüksekliği nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü belirterek, "Bölgenin sert olması, vadilerin geniş olması ve suyun debisinin çok yüksek olmasından dolayı civar komşu illerden de başkanlığımızın talimatları doğrultusunda buraya ekipler sevk ettik. Şu anda AFAD, Jandarma, Sivil toplum kuruluşları olan HAK, Kızılay ve güvenlik korucularımızla birlikte günlük 90 ila 150 personelle arama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Köprüden düşen vatandaşımızın düşme noktasından Sarıçoban Çayı'na kadar olan yaklaşık 6 kilometrelik bölgeyi su içinde tarama yaptık" dedi.

Daştemir, arama çalışmalarının 5 gündür aralıksız sürdüğünü söyledi. Çalışmalar sırasında kayıp vatandaşa ait bazı kıyafetler, ayakkabı ve hırkaya ulaşıldığını aktaran Daştemir, "5 gündür çalışmalarımız devam ediyor ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayıp vatandaşımızla ilgili bazı kıyafetlerini, ayakkabılarını, hırkasını bulduk. Ancak vatandaşımızın kendisine henüz ulaşamadık. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Coğrafyanın sert olması nedeniyle giremediğimiz bölgeler bulunuyor. Bu alanlarda hem İHA'larımız hem de dronlarımızla tarama yapıyoruz. Termal kameralar kullanarak ulaşamadığımız bölgeleri de kontrol ediyoruz. Şüphelendiğimiz noktalara mutlaka giriş yapıyor, ihtimalleri değerlendiriyoruz. Şüpheli bölgelerde dalgıç ekiplerimiz çalışma yaparak, alanın daha hızlı şekilde taranmasını sağlıyor. Böylece kafamızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arama faaliyetlerinin Muş, Batman ve Diyarbakır ekiplerinin koordinasyonuyla sürdürüldüğünü kaydeden Daştemir, "Düşme noktasından Muş sınırının çıkışına kadar yaklaşık 30 kilometrelik bir bölge bulunuyor. Muş sınırından Batman Barajı'na kadar olan alan da yaklaşık 30 kilometre. Muş, Batman ve Diyarbakır illerimiz ortak şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor. Hem Muş hem de Batman tarafında yaklaşık 60 kilometrelik alan şu ana kadar taranmış durumda. Suyun çok soğuk olması nedeniyle kaybolan vatandaşımızın bir süre su altında kalıp, daha sonra yüzeye çıkma ihtimaline karşı bölgeleri sektörlere ayırdık. Bu sektörlerde her gün düzenli olarak arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımız vatandaşımızı bulana kadar devam edecek. İnşallah vatandaşımızı bulup ailesine teslim edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı