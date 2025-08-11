Muş'ta Bir Haftada 51 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Muş'ta polis ekipleri, bir haftada düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda suç unsurunu ele geçirirken, aranan 51 şüpheliyi de yakaladı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri operasyon ve denetimlerde çok sayıda suç unsurunu ele geçirirken, aranan 51 şahsı da yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 12 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirerek, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Özel Belgede Sahtecilik" suçundan 1, sınav kopya düzeneği ile yakalanan 2 ve hırsızlık şüphelisi 1 şahsı yakaladı. Operasyonlarda çalıntı bir motosiklet de ele geçirildi.

Varto'da polis ekipleri, aile içi tedbir dosyası kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi, "Silahla Ateş Etme" suçundan 1 kişiyi yakaladı. Ayrıca uyuşturucu madde yetiştiriciliğine yönelik çalışmalarda 22 kök Hint keneviri ele geçirilerek, 1 kişi gözaltına alındı.

Bulanık'ta 6136 sayılı Kanun kapsamında 1 tabanca, 1 şarjör ve 17 fişek ele geçirildi; olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca bina içinde muhafaza altına alınmış eşyaya hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.

Trafik Şube ekipleri, 7 bin 239 aracı denetlerken, 629 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 2 milyon 131 bin 97 TL para cezası uyguladı. Asayiş Şube Müdürlüğü, 13 bin 863 şahıs üzerinde sorgulama yaptı. Hakaret, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, vergi usulsüzlüğü ve farklı suçlardan aranan 31 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, TCK 188 kapsamında 73,44 gram sentetik kannabinoid ve 910 gram esrar; TCK 191 kapsamında ise toplam 12 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 SKM kapsamında silah ve mühimmat bulundurma, PKK/KCK üyeliği, dolandırıcılık, mühür bozma ve tehdit suçlarından aranan 6 kişiyi yakaladı. - MUŞ