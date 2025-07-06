Muş'ta Barajda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Muş'ta Barajda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Muş'un Bulanık ilçesindeki Alparslan 1 Barajı'nda serinlemek amacıyla suya giren 26 yaşındaki B.Ö. gözden kayboldu. Olay yerine AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaymakam Koşansu da çalışmaları takip ediyor.

Muş'ya serinlenmek için girdiği barajda kaybolan şahıs için arama çalışmaları başladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bulanık'ın Erentepe beldesinde Alparslan 1 Barajında meydana geldi. Serinlemek için suya giren B.Ö. (26) kısa süre gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Erzurum, Bitlis ve Van'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu da olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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