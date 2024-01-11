Muş'ta bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi

MUŞ - Muş'ta polis ekipleri tarafında 2 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 64 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin dal içi doldurulmuş makaron, 22 paket bandrolsüz sigara, 49 bin 800 dal boş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.