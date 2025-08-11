Muş'ta Ayağı Kırılan Genç, Ekiplerin Operasyonu ile Hastaneye Ulaştırıldı
Muş'un Azıklı köyü kırsalında, dağlık arazide düşme sonucu sağ ayağı kırılan 25 yaşındaki bir vatandaş, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonla yaralıya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilerek Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa