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Muş'ta Ava Kapalı Alanda Avlananlara 24 Bin TL Ceza

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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma, ava kapalı alanda avlanan 4 kişiye toplam 24 bin 744 TL ceza kesti. İlgili ekipler, avlanan tavşan ve kekliğe de el koydu.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda ava kapalı alanda tavşan ve keklik avlayan 4 kişiye toplam 24 bin 744 TL para cezası kesildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Alparslan-1 Barajı Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 4 avcının Hamurtpet bölgesinde ava kapalı alanda avlandıkları tespit edildi. Avlanan bir yaban tavşanı ve bir kınalı kekliğe el konulurken, mevzuata uygun olmayan şekilde avlanan 4 şahsa 18 bin 944 TL idari para cezası, tavşan ve keklik için de 5 bin 800 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 24 bin 744 TL para cezası kesildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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