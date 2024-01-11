Muş'ta av kabahati işleyen 3 avcıya para cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av kabahati işlediği tespit edilen 3 avcıya 9 bin 873 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizin düzenlemiş oldukları av denetimlerinde, av kabahati işleyen 3 avcıya 9 bin 873 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yardımlarından dolayı HAYDİ ekibine teşekkür ederiz" denildi. - MUŞ