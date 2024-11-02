Muş'ta Av Belgesiz Tavşan Avlayan İki Kişiye 52 Bin TL Cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde ava kapalı alanda, av belgesiz tavşan avlayan 2 kişiye toplam 52 bin 236 TL para cezası kesildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Bölge Müdürlüğümüze bağlı Muş il Şube Müdürlüğümüzün Alparslan-1 Barajında bulunan 1 Nolu nizamiye önünde jandarma ekipleri ve ekiplerimizle ortak yol emniyet ve kontrol faaliyetleri icra edildi. Kontroller esnasında durdurulan araç içerisinde iki adet ruhsatı bulunmayan av tüfeği ile far avı yapıldığını gösteren 1 adet el feneri ve bir adet ölü halde bulunan yaban tavşanı ele geçirilmiştir. Ruhsatı bulunmayan av tüfeklerine jandarma ekipleri tarafından el konulmuş, araç içerisinde bulunan şahıslar ruhsatı bulunmayan av tüfekleri ile far avcılığı yaptıklarını avcılığın yasak olduğu kapalı avlak (Karacaören) genel avlağı sınırları içerisinde bir adet yaban tavşanı avladıklarını itiraf etmiş. Yapılan incelemede şahısların herhangi bir avlanma belgesi bulunmadığından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa istinaden şahıslara idari para cezası 49 bin 236 TL ve tazminat cezası 3 bin TL olmak üzere toplamda 52 bin 236 TL para cezası uygulanacaktır" denildi. - MUŞ