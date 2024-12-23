Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler

Muş'ta Asayiş Uygulamaları: 57 Şahıs Yakalandı

Muş'ta Asayiş Uygulamaları: 57 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta yapılan asayiş uygulamalarında 2 bin 957 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hapis cezası bulunan ve organize suçlarla bağlantılı kişiler yer alıyor.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 2 bin 957 kişi sorgulanırken, farklı suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 bin 957 şahıs sorgulandı. Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmaktan 5 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ve kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 1 şahıs, karşılıksız yararlanma suçundan aranan 1 şahıs, basit yaralama suçundan aranması olan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranması olan 24 şahıs, mala zarar verme suçundan aranması olan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranması olan 2 şahıs, kasten yaralama suçundan aranması olan 1 şahıs, basit tehdit suçundan aranması olan 1 şahıs, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek suçundan aranması olan 1 şahıs, seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi suçundan aranması olan 2 şahıs, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan aranması olan 6 şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs cezaevine teslim edildi. Yapılan çalışmrda değişik suçlardan aranan 7 şahıs da yakanlanarak, haklarında adli işlem yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda ise 6136 SKM suçu kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 6114 SKM suçu kapsamında 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet kulaklık ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bilişim sistemlerinde banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 6136 SKM suçu kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan yabancı uyruklu 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Şahsın sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde işlemlere başlanıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
img

Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
img

Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Son Dakika Haberleri

Inter Como CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi 24 Aralık Salı? Adıyaman okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Gaziantep'te okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Hatay'da okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Hatay Valiliği)? Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli? Mersin okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Mersin Valiliği)? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman? Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.