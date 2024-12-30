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Muş'ta Asayiş Uygulamaları: 22 Bin 588 Kişi Sorgulandı, 51 Kişi Yakalandı

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Muş'ta polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında 22 bin 588 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde ele geçirildi, kaçak göçmenler yakalandı ve birçok yasadışı malzeme ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 22 bin 588 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, 23-29 Aralık tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği asayiş ve suçla mücadele operasyonlarında önemli başarılara imza attı. Yapılan çalışmalarda 22 bin 588 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranan şahısları yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme gibi suçlardan aranan toplam 37 kişi yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi cezaevine teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Midesinde uyuşturucu taşıyan bir şahısta 842 gram eroin bulunurken, ilgili şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ise, 20 litre etil alkol ele geçirerek, 2 şahıs hakkında işlem başlattı. KPSS ve ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri de, Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmeni yakaladı. Şahıslara toplam 68 bin 502 TL idari para cezası uygulanırken, şahısların ülkelerine geri gönderilmesi için işlem başlatıldı.

Bulanık, Malazgirt ve Varto İlçe Emniyet müdürlükleri de suçla mücadelede önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda ruhsatsız silahlar ve çeşitli yasadışı malzemeler ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Trafik ekipleri tarafından 5 bin 944 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 392 sürücüye cezai işlem uygulandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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