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Muş'ta Annelerin Terör Örgütü PKK'ya Karşı Süren Direnişi

Muş'ta Annelerin Terör Örgütü PKK'ya Karşı Süren Direnişi
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Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan anneler, DEM Parti il binası önünde 178. haftalarını geride bırakarak oturma eylemlerini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için destek talep ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdüren anneler, yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi, 178'inci haftada da devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan isimli anne, DEM Parti'den ve PKK'dan oğlunu istediğini söyledi. Oğluna da seslenen Ayten Koçhan, "Gelin teslim olun, yolunuz yol değil. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Beni görüyorsan, duyuyorsan gel teslim ol. Dağların başında, mağaralarda devlet kurulmaz. Bir bayrağımız var. Onlar sizi kullanıyor. Bu dava bizim davamız değil" dedi.

2025 yılında evlatlarına kavuşmayı umduklarını ifade eden Koçhan, "İnşallah evladımıza kavuşuruz. Biz de sizin yolunuzu gözlüyoruz. Yeni yıla girdik ve inşallah gelip teslim olursunuz" diye konuştu.

Gülbahar Teker isimli anne de, kimseden korkmadığını belirterek şöyle konuştu:

"20 yılda geçse buradan bir yere ayrılmayacağım. Onlardan korkmuyorum. Çocuklarımızı bize geri versinler. DEM Parti, PKK bizden ne istiyor, çocuklarımızı versinler. Kar, kış, yağmur, çamur demeden buraya geliyoruz ve evlatlarımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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