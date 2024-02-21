Muş'ta Annelerin HDP İl Başkanlığı Önündeki Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemi bu hafta da devam etti.

Çocuklarına kavuşma umuduyla Diyarbakır annelerinin başlattığı harekete destek veren Muşlu aileler eylemini kararlılıkla sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Halit Altun, HDP il binaları önlerinde nöbet tuttuklarını belirterek, "Sanmasınlar ki çocuklarımız sahipsizdir. Çocuklarımız sahipsiz değil. Ömrümüz yetene kadar biz bu eylemimize devam edeceğiz. HDP'nin ve çocuklarımızın peşini bırakmıyoruz. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Bu ailelere müsaade etsinler, meclise gelip onların kürsülerinde biz oturacağız. Bizi öyle hiçe sayıyorlar, çocuklarımızı bize vermiyorlar. Çocuklarımız ölüyse dahi biz ölümüzü istiyoruz. Biz sizden (HDP) değiliz. Bunu bilin. Çocuklarımızı niye götürdünüz? Çocuklarımızı biz size mal etmiyoruz. Yakında biz meclise geleceğiz. Gelip mecliste sizinle böyle baş başa görüşeceğiz, bunun bilincinde olun. Sanmayın ki biz burada konuşuyoruz, siz bu konuşmalarımızı hiçe sayıyorsunuz. Konuşmalarımız boş değil. Günün birinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip orada sizinle bu davamızı çözeceğiz. Bunun bilincinde olun. Yeter artık siz bu acıyı bize çektirdiniz. Cenab-ı Allah sizi perişan etsin" dedi.

Oğlu için eyleme katıldığını ifade eden anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Biz hakkımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bıraksınlar, perişan olduk. Oğlum korkusundan gelemiyor. Beynini yıkadılar, ne yapacağımızı bilmiyor. Benim çocuğum sahipsiz değil. Benim oğlum küçüktü kandırdılar. Kim çocuğumu kandırdıysa rabbim onun işini rast getirmesin. Çocuğum okul okuyordu, PKK ve HDP kandırıp götürdü" dedi. - MUŞ