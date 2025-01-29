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Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor
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Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının güvenli bir şekilde geri dönmesini bekliyor ve toplumdan destek istemekte.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor. Çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklediklerini dile getiren aileler, toplumun da bu konuda kendilerine destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. "Oğlum gel teslim ol" diyen Koçhan, "Oğlum gel artık dayanamıyorum. Oğluma ihtiyacım var. Oğlum bu soğukta dağlarda taşların dibinde yatmayı hak etmiyor. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Bizimde tahammülümüz ve gücümüz kalmadı. Seni çok özledik. Oğlum gel teslim ol, kimseden korkma. PKK ve DEM Parti'nde korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Şahinaz Özcan ise oğlu Atilla'nın 8 yıl önce kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlumdan şimdiye kadar hiç haber alamadım. Terör örgütü PKK çocuklarımızı getirsin bize versin. Bizim PKK ve DEM Parti ile hiçbir ilgimiz yok. Gel devlete teslim ol" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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