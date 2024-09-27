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Muş'ta Ambulans Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muş'ta Ambulans Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Muş-Bitlis karayolunda hasta almaya giden ambulans, bir traktöre çarpmamak için manevra yaparken refüje çıkarak kaza yaptı. Ambulansta bulunan sürücü ve sağlık görevlisi yaralandı.

Muş'ta hasta almaya giden ambulansın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Muş- Bitlis karayolu şeker fabrikası mevkiinde, hasta almaya giden ambulans, aniden önlerine çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu refüje çıktı. Kazada ambulans şoförü Y.Ç. ve sağlık görevlisi A.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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