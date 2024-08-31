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Muş'ta akraba kavgası: 6 kişi yaralandı

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Muş'un Bulanık ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İddialara göre yaşanan kavgada 6 kişi bıçak darbesi ile yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılardan Alican D., Mehmet D. ve Sıddık D., Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, aynı kavgada yaralanan Adem D., Mehmet D. ve Mehmet D. ise Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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