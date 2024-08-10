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Muş'ta Akaryakıt İstasyonunda Otomobil Yangını

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Muş'ta bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün kontağı çevirmesi ile motor kısmından alevler çıkan otomobil, su ve yangın tüpüyle yapılan hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan panik ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Muş'ta bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün kontağı çevirmesi ile motor kısmından alevler çıkan otomobil, su ve yangın tüpüyle yapılan hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan panik ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İddialara göre, olay dün akşam İstasyon Caddesi'ndeki dört yol kavşağında yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Klasik aracıyla mola vermek üzere akaryakıt istasyonuna giren sürücü, dinlendikten sonra tekrar yola çıkmak üzere direksiyona geçti. Sürücünün kontağı çevirmesi ile aracın motor kısmından alevler yükseldi. Vitesi boşa alan sürücü, geri geri giderek aracı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Durumu fark eden istasyon çalışanları, su ve yangın tüpüyle yangını söndürdü. Yangının söndürülmesi ile büyük bir facianın önüne geçildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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