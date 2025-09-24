Muş'ta Ailelerin Terör Mağdurları İçin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıyan aileler, çocuklarının yolunu umutla beklemeye devam ediyor.

Anne Ayten Koçhan, 10 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Bir telefon gelse, oğlumdan bir haber mi geldi diyorum. Gelin teslim olun oğlum. Bu bizim davamız değil, bu İsrail ile Amerika'nın davasıdır. Artık hasretinize dayanamıyoruz yavrum" dedi.

Baba Halit Altun da oğlu Muhsin'in 12 yıldır hasretini çektiğini belirterek, "Oğlum artık barış oldu, neyi bekliyorsunuz. Oğlum Türkiye vatandaşısın, oranın vatandaşı değilsiniz. O bölgeye teslim olmayın, gelin Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olun. Oğlum gel ne cezan varsa ben çekeceğim. O bölgenin bize hayrı olmaz. Siz İsrail'e ve Amerika'ya askerlik yapıyorsunuz. Maalesef bu Kürt davası değil, Kürt sorunu değil" ifadelerini kullandı. - MUŞ