Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Muş'ta Ailelerin PKK'ya Karşı Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta Ailelerin PKK'ya Karşı Eylemi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin DEM Parti il binası önündeki oturma eylemi sürüyor. Aileler, çocuklarının güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için toplumsal destek talep ediyor. Haftalık buluşmalarında 'Anneler direniyor' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' pankartları açıyorlar.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü Pkk'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlum 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Naciye Sönmezyıldız, "Osman sesimi duyuyorsan geri dön. Oranın size hayrı yok. Kar, kış, yağmur, çamur demeden buraya senin için geliyoruz. Senin için perişan olduk. Siz çocuk değilsiniz, geri dönün" ifadelerini kullandı.

Alaattin Koçhan isimli baba ise oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını dile getirerek şöyle konuştu:

"DEM Parti'den, PKK'dan evladımı istiyorum. Oğlumu bulup göndersinler. Oğlum Ersin sesimi duyuyorsan çık gel. Bunun sonu boş. Seni bekliyorum. Gözümü yollarda kaldı. Burada sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum, mağaralarda, taş diplerinde canınızı kaybetmeyin, dönün gelin." - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
img

Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
img

Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
11 kişinin öldüğü patlamada sorumlular için harekete geçildi
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.