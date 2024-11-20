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Muş'ta Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından dolayı DEM Parti il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, çocuklarına kavuşmak için mücadele ediyor. Aileler, her hafta çarşamba günü bir araya gelerek, seslerini duyurmaya çalışıyor.

Muş'ta ailelerin evlat nöbeti sürüyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının dağa kaçırılmasından Dem Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oturma eylemine katılan Alaaddin Koçan, 9 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını ifade ederek, "PKK'dan oğlumu istiyorum. Nerede olduğunu bilmiyoruz, benim oğlumu bıraksınlar. Şimdiye kadar sustum ama şimdi suskunluğumu bozuyorum. Artık dayanamıyorum, evladımı istiyorum. Ersin oğlum neredeysen gel! Kimseden korkma oğlum, devletine sığın. Devletinden başka senin sığınacağın bir yer yok. Oralarda devlet kurulmaz. Sizi maşa olarak kullanıyorlar, bir gün öldürüp bir yere atacaklar. Neredeysen oğlum gel" dedi.

8 yıldır oğlumdan tek bir haber almadığını söyleyen Şainaz Özcan ise "HDP binası önünde bekliyorum. HDP'den çocuğumu istiyorum. Ben para pul istemiyorum sadece oğlumu istiyorum. Yeter artık çocukları götürmesinler. Atilla oğlum benim sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol, devletimiz ve bayrağımız bir" şeklinde konuştu.

Muş'ta Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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