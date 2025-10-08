Muş'ta Aileler PKK Tarafından Kaçırılan Çocukları İçin Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 216 haftadır DEM Parti İl Başkanlığı önünde evlatlarının dönmesini umutla bekliyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarının sağ salim evlerine dönmesini umutla bekliyor. "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Ailelerden Alaattin Koçhan, 10 yıldır haber alamadığı oğlu Ersin için eyleme katıldığını ifade etti. Koçhan, "Ersin oğlum sesimi duyuyorsan, artık çık gel. Seni bekliyoruz. Bayramlarda bir yanımız her zaman boş kalıyor" şeklinde konuştu.

Anne Şahinaz Özcan ise oğlundan uzun süredir haber alamadığını belirterek, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi. Özcan, "Barış da oldu, yolunuzu da açtılar. Biz barış istiyoruz. Yeter artık gelin teslim olun. Atilla sesimi duyuyorsan gel oğlum. Sen gelene kadar eyleme devam edeceğim" dedi. - MUŞ