Muş'ta Aileler PKK'dan Kaçırılan Çocukları İçin Teslim Olma Çağrısı Yapıyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetinde, çocuklarına PKK'nın Türkiye'den çekilme sürecini hatırlatarak teslim olmaları için çağrıda bulundu. Aileler, yıllardır süren hasretin sona ermesini umut ediyor.

MUŞ (İHA) – Muş'ta çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden aileler, PKK'nın Türkiye'den çekilme sürecine dikkat çekerek çocuklarına, "Bu fırsatı kaçırmayın, gelin teslim olun" çağrısında bulundu.

Muş'ta çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri evlat nöbetinde yıllardır umutla bekleyişini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, yıllardır haber alamadıkları evlatlarına kavuşma umuduyla seslerini duyurmaya çalışıyor. Ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıyan anne ve babalar, hem kamuoyuna hem de dağa götürülen çocuklarına çağrıda bulundu.

Evlat nöbetine katılan baba Alaattin Koçhan, "Oğlumu Bursa'dan götürdüler. Oğlum Ersin beni duyuyorsan, devlet birçok yasa çıkardı, barış yapıldı ve PKK Türkiye'den çekiliyor. Bu bir fırsattır. Devlet size göre bir sürü yasa çıkaracak. Neredeysen gel teslim ol ve bu süreçten yararlan. Çektiğimiz hasret artık bitsin, gözlerimiz yollarda kaldı" dedi.

Evlat nöbetine katılan baba Halit Altun ise oğlu Muhsin'e ve örgütte bulunan diğer gençlere çağrıda bulunarak, "Hepiniz sürecin nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. PKK, tamamen Türkiye'nin topraklarından çekildi. Gelin bu süreçten siz de faydalanın, devlete teslim olun. Bu kanunlardan faydalanın. Sana ve orada bulunan bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun, bu yasadan faydalanın" ifadelerini kullandı. - MUŞ

