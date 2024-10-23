Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Aileler, PKK'dan Kaçırılan Çocukları İçin Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Muş'ta Aileler, PKK'dan Kaçırılan Çocukları İçin Evlat Nöbetine Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta, çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, 168 haftadır DEM Parti önünde evlat nöbeti tutarak barış çağrısında bulunuyor. Aileler, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıya destek vererek çocuklarının güvenli bir şekilde geri dönmesini talep ettiler.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü Pkk'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, evlat nöbetini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Eyleme kararlı bir şekilde devam eden aileler, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek vererek barış çağrısı yaptılar.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 168 haftadır kararlı bir şekilde evlat nöbetini sürdürüyor.

Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

9 yıl önce oğlunun Bursa'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Ayten Koçhan isimli anne, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek vererek, "Bahçeli ne diyorsa biz onun dediğindeyiz. Onun dediğini yapsınlar, Diyarbakır annelerine Muş annelerine de destek çıksınlar. Biz evlat hasretiyle yanıyoruz. Hep onların dediği mi olsun? Biz hiç onu etmiyoruz. Bizim dediğimiz olursa biz kabul ederiz, olmazsa biz kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bizim ciğerimiz yanmış, bizim evlatlarımız gitmiş" dedi.

Silahları bırakma çağrısı yapan Koçhan şöyle konuştu, "Bu silahları bırakırsalar, barış olursa biz kabul ederiz. Evlatlarımızı getirmezse biz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımız dağdan insin ve bu silahları bıraksınlar. Yeter analar babalar ağladı. Biz evlat hasretinden yanıyoruz. Ersin oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan dön yavrum. Yolunuz yol değil yavrum. Gelin devletimize sığının. Eğer askere, polise namlu çevirirsen ben sütümü, emeğimi sana haram ederim."

8 yıldır oğlundan haber alamayan anne Şahinaz Özcan ise, barış çağrısı yaparak, "Oğlumdan 8 yıldır haber alamıyorum. DEM Parti'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bu DEM Parti, PKK ne istiyor, artık yeter, milletin evini yıktılar. Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim. Yeter daha silahları bırakın gelin, teslim olun, barışın. Millet yazıktır. O kadar zorluk çekiyor. O kadar çocukların acısını çekiyorlar. Gelin, barışın yeter artık" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Bahçeli DEM Parti Terör MHP PKK

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.