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Muş'ta Aileler Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Muş'ta Aileler Evlat Nöbetini Sürdürüyor
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Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak isteyen aileler, 167. haftasında eylemlerine devam ediyor. Anneler, devlete çağrıda bulunarak çocuklarının güvenli bir şekilde eve dönmesini talep ediyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü Pkk'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, evlat nöbetini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Evlat nöbetindeki annelerden Ayten Koçhan, "Devlete silah sıkarsan sütümü sana helal etmem" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 167 haftadır kararlı bir şekilde evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

9 yıl önce oğlunun kandırılarak Bursa'dan dağa götürüldüğünü ifade eden Ayten Koçhan isimli anne, "DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Ersin beni duyuyorsan, görüyorsan evine dön. Yolunuz yol değil, gelin devletinize sığının. Analar-babalar bu acıya dayanamıyoruz. Bu bizim davamız değil, İsrail'le, Amerika'nın davasıdır. Bizim tek bayrağımız var" dedi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Dağların başında, mağaralarda devlet kurulmaz yavrum. Artık dön, baban rahatsız, ben rahatsızım. Bizi hiç düşünmüyor musun? Onlara hizmet edeceğinize, gelin devletinize hizmet edin. Yolunuz yol değil. 3 yıldır eylemimize devam ediyoruz ve siz gelene kadar da devem edeceğiz. Eğer gelip teslim olmazsan, devlete silah sıkarsan sütümü, emeğimi sana helal etmem. Bu bizim davamız değil" ifadelerini kullandı.

11 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten anne Gülbahar Teker ise "DEM Parti'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Evlatlarımızı alana kadar burada eylemimize devam edeceğiz. Lanet olsun onlara, bizden ne istiyorlar? Biz mal, mülk, para istemiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Dağda bir kişi kalana kadar eylemimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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