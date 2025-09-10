Haberler

Muş'ta Aileler Evlat Nöbeti Tutmaya Devam Ediyor
Güncelleme:
Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önünde eylemlerini sürdürüyor. Her hafta bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, bu hafta da ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Ersin oğlum barış da (Terörsüz Türkiye süreci) oldu. Dönmek için neyi bekliyorsunuz yavrum? Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil, korkmayın. Sizi korkutuyorlar, gelin teslim olun. Bu İsrail ve Amerika'nın davasıdır, bizim değil. Biz evlat hasretiyle yanıyoruz" dedi.

Çocuğuna "teslim ol" çağrısında bulunan baba Mahmut Yılmaz ise, "Bu ülke hepimizindir. Bu tarihi süreci çok iyi kullanmamız lazım. Geçmişte ne kazandık ne kaybettik düşünmemiz lazım. Tüm çocuklara sesleniyorum, gelin devletimize teslim olun. Devlet hepimizindir. Etrafımızı düşman sarmış. Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Harun oğlum gel teslim ol. Bu süreci değerlendirelim oğlum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

