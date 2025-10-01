Muş'ta Aileler Çocuklarını Terörden Kurtarmak İçin Eylemde

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen aileler, çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için mücadelelerini kararlılıkla devam ettiriyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıyan aileler, çocuklarının yolunu umutla beklemeye devam ediyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Şahinaz Özcan, oğlundan yıllardır haber alamadığını ifade ederek, "Oğlum barış da oldu. Sizin yolunuzu da açtılar. Yine gelmiyorsun. Sizin amacınız nedir? Gelin teslim olum yavrum. Memleketinize gelin. Daha ne istiyorsunuz. Atilla oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol" dedi.

Baba Alaattin Koçhan ise oğlu Ersin'in Bursa'dan kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlum barış yapıldı, dönenler var. Sen niye dönmüyorsun. 10 yıldır yolunu gözlüyoruz. Daha ne bekliyorsun çık gel" ifadelerini kullandı. - MUŞ