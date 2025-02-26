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Muş'ta Aileler, Çocukları İçin Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Muş'ta Aileler, Çocukları İçin Evlat Nöbetine Devam Ediyor
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Muş'ta, PKK tarafından kaçırılan çocukları için DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, soğuk havaya rağmen evlat nöbetlerini sürdürüyor. Aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle pankart açarak, yıllarca süren hasretlerine dikkat çekiyorlar.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'ta, 2014 yılında oğlunu bilgisayar mühendisliği okuması için üniversiteye gönderen Halit Altun, 11 yıldır haber alamadığı evladına seslenerek, "Muhsin'in babasıyım. HDP ve PKK tarafından çocuklarımız götürüldü. Biz de 8 senedir çocuklarımızın arkasındayız. DEM Parti il binaları önlerinde nöbet tutuyoruz. Nöbetlerimize de devam edeceğiz. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bir an evvel çocuklarımızı bize teslim etsinler. Bunu istiyoruz" dedi.

Evlat nöbetini sürdüren anne Ayten Koçhan ise yaklaşık 9 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Benim çocuğum 9 senedir gitmiş. DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Biz daha fazla dayanamıyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Bizden ne istiyorlar? Versinler çocuklarımızı. Onlar olsa dayanırlar mıydı? Biz 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyoruz. Biz bir şeyin peşinde değiliz. Biz evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelip devletinize sığının. Baban rahatsız, ben rahatsızım Ersin. Bak biz kar, kış, soğuk demeden senin peşindeyiz yavrum. Bizi hiç mi düşünmüyorsun yavrum. 3 senedir bu eyleme devam ediyoruz. 3 sene daha gelmezse yine eylemimize devam edeceğiz. Yolunuz yol değil, dönün" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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