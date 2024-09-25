Muş'ta Aileler 164 Haftadır Evlat Nöbeti Tutuyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, 164 haftadır kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. 12 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını söyleyen Gülbahar Teker, "Asker de polis de benim oğlumdur, kardeşimdir, akrabamdır" dedi.

Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda da bulundu.

12 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını söyleyen Gülbahar Teker, DEM Parti ve PKK'dan çocuğunu isteyerek, "DEM Parti'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim. Ben buradan bir yere gitmiyorum. Kürt olduklarını söylüyor ama Kürt hakkı böyle aranmaz. Aileler burada, Diyarbakır'da, Van'da evladı için eylem yapıyor. Onların çocukları bir saat kaybolsa ne yaparlar? Yerlerinde duramazlar ama ben oğlumdan 12 yıldır haber alamıyorum. Ben onlardan korkmuyorum ve bir yere gitmiyorum. Asker de polis de benim oğlumdur, kardeşimdir, akrabamdır. Bunlar bizden ne istiyor" ifadelerini kullandı.

Bir çocuk dağda kalana kadar eyleme devam edeceğini ifade eden Şahinaz Özcan ise "Oğlum ölü mü, sağ mı bilmiyorum? DEM Parti'den, PKK'da çocuğumu istiyorum. Dağda bir kişi kalana kadar buradayım. Bu Türk-Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Milletin çocuklarını alıp götürmekle hangi davayı görüyorlar. Yıllardır milletin çocuklarını kandırıp götürüyorlar. Ben buradan oğluma sesleniyorum ve gelip teslim olmasını istiyorum" dedi. - MUŞ