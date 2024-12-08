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Muş'ta Ahır Çöktü: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Muş'ta Ahır Çöktü: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
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Muş'un Yukarısızma köyünde bir ahırın çökmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muş'ta bir ahırın çökmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Muş merkeze bağlı Yukarısızma köyünde Baran Kaçan'a ait ahırın çökmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma, AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri zararı tespit etmek için çalışma başlattı. Ahırın soğukların ardından hava sıcaklığının artması ile duvardaki harcın erimesi sebebiyle çöktüğü belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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