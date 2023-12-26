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Muş'ta aç kalan yaban domuzu şehir merkezine indi

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Muş'ta yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar indi. Yaşanan ilginç olay yolda aracı ile geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Karşıyaka Mahallesi'nde gece saatlerinde görülen yaban domuzu korkuttu. Ormanda yiyecek bulamadığı için şehir merkezine kadar indiği tahmin edilen yaban domuzunu gören mahalle sakinleri panikledi.

Muş'ta yaban domuzları şehir merkezine indi

MUŞ - Muş'ta aç kalan yaban domuzu, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

Muş'ta yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar indi. Yaşanan ilginç olay yolda aracı ile geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Karşıyaka Mahallesi'nde gece saatlerinde görülen yaban domuzu korkuttu.

Ormanda yiyecek bulamadığı için şehir merkezine kadar indiği tahmin edilen yaban domuzunu gören mahalle sakinleri panikledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karşıyaka Muş Hayvanlar Olaylar Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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