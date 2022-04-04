Muş'ta 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Muş'ta 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muş'ta 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

HASKÖY, MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 'uyuşturucu ile mücadele' çerçevesinde 3 Nisan Pazar günü Hasköy ilçesindeki uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

Narkotik arama köpeğiyle araçta yapılan aramada, paketler halinde zulalanmış 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı. - MUŞ

Muş'ta 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hasköy, Eroin, Muş, 3. Sayfa, Haberler

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