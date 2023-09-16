Muş'ta 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 64 şüpheli yakalandı

Muş'ta geçtiğimiz ay yaşanan 22 hırsızlık olayı, asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 şüpheli yakalandı ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Tutuklanan 8 şüpheli cezaevine gönderildi.

Muş'ta geçtiğimiz ay yaşanan 22 hırsızlık olayı, asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 22 hırsızlık olayı aydınlatılarak, 64 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 64 şüpheliden 8'i çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ