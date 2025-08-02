Muş-Kulp Yolunda Kaza: 7 Yaralı

Muş-Kulp kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Muş-Kulp yolunda iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken 7 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin kafa travması geçirdiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol bir süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. - MUŞ