Muş-Kulp Yolunda Kaza: 7 Yaralı

Muş-Kulp Yolunda Kaza: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Kulp kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muş-Kulp kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Muş-Kulp yolunda iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken 7 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin kafa travması geçirdiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol bir süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Hacıoğlu, eski eşiyle yeniden evlendi! Gelinlik seçimi pek iddialı

Ünlü oyuncu yıllar sonra eski eşiyle tekrar evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.