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Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı Kuruldu

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Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Muş'un su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmek amacıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı kuruldu.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak faaliyete geçen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, devriye görevlerine başlayarak bölgedeki su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesini hedefliyor. Cankurtaran, ilk yardım, hızlı bot kullanma ve bot operatörlüğü, kıyı gözetleme ve emniyet gibi eğitimleri başarıyla tamamlayan personellerden oluşan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının 3 Ocak 2024 tarihi itibarıyla aktif olarak göreve başladığı belirtildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Muş ili mülki sınırları içerisinde bulunan iç sular da; Su Ürünleri Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Sayılı Kaçakçılık Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Orman Kanunu ve Çevre Kanununa göre suçları araştırmak, işlenmiş olan suçlara el koymak, suç işlenmesini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın mevzuatlara aykırı herhangi bir suç ile karşılaştığında ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması toplum destekli kolluk açısından büyük önem arz etmektedir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Muş Çevre Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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