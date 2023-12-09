Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 15 köy okulunda okuyan 210 öğrenciye bot ve mont dağıttı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Köy Öğrencilerine Bot ve Mont Dağıttı

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri köy öğrencilerine kendi elleriyle bot ve mont dağıttı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, görevli personellerin desteğiyle jandarma sorumluluk sahasında bulunan 15 köy okulda okuyan toplam 210 öğrenciye mont ve bot dağıtımı yapılarak, öğrenciler sevindirildi. - MUŞ