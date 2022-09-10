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Muş haber! Muş'ta 'Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Muş haber! Muş'ta 'Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı

Muş haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 513 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 513 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş ilinde 'Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 513 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Muş 3. Sayfa Haberler

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