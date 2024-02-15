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Muş-Erzurum Karayolunda Heyelan: Trafik Akışı Tek Şeritli Sağlanıyor

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Muş-Erzurum karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritli kontrollü sağlanırken, bölgede inceleme başlatıldı. Heyelan alanında Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılırken, Karayolları ekipleri yola yığılan toprağı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede sürücülerin güvenliği ve ulaşımın devamlılığı için çalışmalar hızlandırıldı.

Muş- Erzurum karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritli kontrollü sağlanırken, bölgede inceleme başlatıldı.

Muş ile Varto arasında ulaşımın sağlandığı karayolunun, Varto istikameti Tepe köyü mevkiinde meydana gelen heyelan alanında Van 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Muş-Erzurum karayolunda meydana gelen heyelandan dolayı yola yığılan toprak, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından yağışların durması ile başka alana taşınacak.

Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede yetkililer, sürücülerin güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhaları diken ekipler, alanda geniş çaplı inceleme başlattı.

Varto'dan Muş istikameti yolcu taşıyan minibüs şoförü Cemal Kaya, güzergahı kullanırken korktuklarını ifade ederek, "Burası Muş-Varto karayolu. Etkili olan yağışlardan dolayı heyelan oldu. Bu güzergahı korkarak kullanıyoruz. Yetkililerin bir an önce bu toprağı temizlemesi lazım" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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