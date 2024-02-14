Muş-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi

Muş- Erzurum karayolunun 18. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Muş-Erzurum karayolunun 18. kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tek şeritli kontrollü ulaşım sağlamak için çalışmalara başladı. Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede yetkililer, sürücülerin güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Karayolları ekipleri, trafik akışının düzenli olarak sağlandığını aktardı. Yaşanan toprak kaymasında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı. - MUŞ