Muş-Bitlis Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası

Güncelleme:
Muş-Bitlis kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Üç araçta maddi hasar oluştu ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Muş- Bitlis kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralanırken, üç araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, kara yolu üzerindeki Vali Konağı bölgesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir sürücü, öndeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi olay yerine sevk edilen ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

