Muş-Bitlis kara yolunda 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muş- Bitlis kara yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Bitlis kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 01 AOM 333 plakalı otomobil yakıt almak için istasyona giriş yaptığı sırada, Hasköy'den Muş istikametine seyreden 06 BJY 025 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 AOM 333 plakalı araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ