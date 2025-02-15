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Muş-Bingöl Kara Yolunda Otomobil Yangını

Muş-Bingöl Kara Yolunda Otomobil Yangını
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Muş-Bingöl kara yolu üzerinde seyir halindeyken alev alan 12 AH 525 plakalı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araç tamamen zarar görürken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Muş- Bingöl kara yolu üzerinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. 12 AH 525 plakalı aracın aniden alev alması büyük paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yetkililer tarafından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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