Muş-Bingöl kara yolunda güvenli hayvan geçişleri projesi

Muş-Bingöl kara yolunda jandarma ekipleri, çoban ve hayvan sahipleriyle koordineli çalışarak sürülerin güvenli geçişleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma ekipleri, karayollarında hayvanlara çarpma sonucu meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 'Karayollarında Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi' kapsamında uygulama yaptı. Muş-Bingöl kara yolunda gerçekleştirilen çalışmada, hayvan sahipleri ve çobanlarla koordinasyon sağlanarak sürülerin güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişleri kontrol altına alındı. Ayrıca çobanlara dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirme yapıldı. Projenin, hem trafik kazalarının hem de hayvan kayıplarının önüne geçilmesi hedefiyle sürdürüleceği bildirildi. - MUŞ