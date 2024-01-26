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Muş-Ağrı karayolunda şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar denetlendi

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Muş İl Jandarma Komutanlığı Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muş-Ağrı karayolunun 6. kilometresinde şehirlerarası yolcu taşıyan araçları denetledi. Denetimlerde bir otobüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muş- Ağrı karayolunun 6. kilometresinde şehirlerarası yolcu taşıyan araçları denetledi.

Bulanık ilçesinde trafik timleri tarafından araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan tabir edilen yetki belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve kazaların azaltılması amacıyla Bulanık- Ağrı karayolunun 6. kilometresinde şehirlerarası yolcu taşıyan araç ve sürücüler üzerinde özel denetim faaliyeti icra edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma trafik ekipleri araçlarda yetki belgesi, SRC belgesi, psikoteknik raporu, kış lastiği, hız takograf çıktıları, şoför ve yolcuların emniyet kemeri kullanımının önemi denetim ve kontrol faaliyeti denetledi. Yapılan denetimlerde 34 HHU 980 plakalı otobüs sürücüsü S.K. kendi takograf kartını kullanmadığı tespit edilmiş, B.K. isimli şahsa ait takoğraf kartına el konulmuş ve 3 bin 135 TL cezai işlem uygulanmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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